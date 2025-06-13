BBC'ye konuşan Bhoomi Chauhan adlı yolcu, Ahmedabad Havalimanı’na ulaşmak için yola çıktıklarını, ancak yoğun trafik nedeniyle uçağa geç kaldıklarını söyledi.

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan ve eşiyle birlikte Hindistan'ı ziyaret eden Chauhan, dönüşte yaşadığı sıra dışı olaya dair "Saat 12.20’de havaalanına ulaştık. Kalkışa yaklaşık bir saat kala oradaydım, ancak biniş işlemleri başlamıştı. Online check-in yapmıştım ama personel beni uçağa almadı. Çok sinirlendik, şoföre kızdık ve havalimanından ayrıldık." dedi.

Havalimanı dışında çay içmek için durdukları sırada seyahat acentesiyle bilet iadesi hakkında konuşurken uçağın düştüğünü öğrendiğini belirten Chauhan, “Bu kesinlikle bir mucize. Hala inanamıyorum. Eğer biraz daha erken çıksaydım, şu an hayatta olmayabilirdim." diye konuştu.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.