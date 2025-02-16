Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 16 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yerel basının haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı görüntüler fotoğraf karelerine yansırken İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 16 kişi hayatını kaybetti. Olayda 10 kişi de yaralandı. Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.