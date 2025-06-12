Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Air India 171 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. "Boeing 787-8 Dreamliner" model uçağın içinde toplam 242 kişi bulunuyordu.

Şimdiye kadar 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

India Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, kazada 204 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ancak, ölen ve yaralananların yalnızca uçakta mı yoksa yerleşim alanlarında da can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Dünyada art arda uçak kazaları

Kazayla birlikte, son bir yıl içinde dünya genelinde yaşanan benzer uçak felaketleri yeniden hatırlandı:

29 Ocak’ta ABD’de 64 kişiyi taşıyan American Airlines uçağı ile bir helikopter çarpıştı; kurtulan olmadı. Aynı gün Güney Sudan’da bir uçak düştü, 20 kişi hayatını kaybetti.

17 Mart’ta Honduras’ta bir uçak denize düştü, 12 kişi öldü.

22 Mayıs’ta ABD'nin San Diego kentinde, Cessna 550 tipi bir uçak yerleşim alanına düştü, 6 kişi öldü.

2024'ün son yarısında büyük kazalar meydana geldi

25 Aralık 2024’te, Azerbaycan Havayolları’na ait bir uçak Aktau yakınlarında düştü, 38 kişi hayatını kaybetti. Uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulmuş olabileceği öne sürüldü.

29 Aralık’ta Güney Kore’de iniş takımları açılmayan uçak 179 kişinin ölümüne yol açtı.

9 Ağustos’ta Brezilya’da bir uçak yerleşim yerine düştü, 62 kişi öldü.

24 Temmuz’da Nepal’de bir uçak kalkış sırasında kaydı, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Boeing 787-8 Dreamliner kazada i̇lk kez can aldı

Hindistan’daki kaza, Boeing 787-8 Dreamliner modelinin ölümle sonuçlanan ilk kazası olarak kayıtlara geçti. Ancak daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Boeing hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı.