Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Wagensveld, bugün Amsterdam Belediyesi önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bir gruba hakaret etmekten” sorgulandığı Hollanda Savcılığına bugün ifade verdiğini ve kendi görüşünü en iyi ifade edebileceği şeyin tekrar Kur'an-ı Kerim yırtmak olduğunu belirten Wagensveld, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yırtmanın serbest olduğunu söyledi.

Wagensveld, 22 Ocak'ta da Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat’ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığından 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.