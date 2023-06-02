Cezanın açıklanmasının ardından mahkemede gerginlik çıktığını ve şu an 85 yaşında olan eski Kiti Metropoliti Hrisostomos’un polis tarafından mahkemeden uzaklaştırıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, karara bazı vatandaşlar ve örgüt mensuplarının tepki gösterdiğini kaydetti.

Eski Kiti Metropoliti Hrisostomos aleyhinde dava açan kadının, tazminat talebiyle Hrisostomos aleyhinde bir dava daha açtığını yazan gazete, Hrisostomos’un mahkûm edilmesinin ardından Sen Sinod’un da Hrisostomos aleyhinde vereceği cezaya karar vermek için toplanacağını ekledi.