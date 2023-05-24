Fileleftheros, “Nikaro’dan Güvenoyu Aldı… Eski Başkan Başarılı Bir Hükümetin Devam Perspektifinden Söz Etti” başlıklı haberinde ziyaretin, muhalefet kanadının Hristodulidis hükümetinin bugüne kadar yaptığı bir dizi yanlışı da kullanarak hükümete yaptığı baskıyı gittikçe artırdığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis ile çok dostane ve yaratıcı bir görüşme yaptığını söyleyen Anastasiadis, “izlenen politika başarılı bir hükümetin, yeni fikirlerle devamı perspektifi yarattığı için çok mutlu olduğunu” söyledi.

Anastasiadis, bazı alanlarda yaratıcı olabilecek başka politikalar gözlemlenmesinin de beklenen bir şey olduğunu belirterek “Dolayısıyla görüşmeden çok memnun kaldığımı belirtmek isterim” dedi.

Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif müdahil olması önerisinde gelişme öngörüp öngörmediği sorusuna “Bir çabadır, doğru istikamette olduğuna inanıyorum” diyen Anastasiadis bunun, kendi başkanlık döneminde istenen bir şey olduğunu belirterek bu çabanın mutlu sona ulaşması dileğinde bulundu.

Anastasiadis “İleri doğru önemli bir hareket, AB’nin ilk kez hazır bulunduğu Crans Montana’da izlediğimiz politikanın sonucu olduğu unutulmasın. Dolayısıyla, çözümün Avrupa müktesebatına uygun, insan haklarını koruyan vb. bir devlet yaratması için bir role sahip olacak bir özel temsilci atanması bir toplumun değil Kıbrıs Türk toplumunun ve özellikle Türkiye’nin de da yararına olacak” dedi.

Gazetecilerin, Sayıştay Başkanlığı ile Başsavcılık arasındaki çekişmeyle ilgili sorusuna cevap vermeyen Anastasiadis, “Herkes Anayasa’nın öngördüklerini bilmeli. Zannederim kimsenin yanlış yorumlamasına, yetki aşmasına, keyfi davranmasına müsaade edilmez” demekle yetindi.