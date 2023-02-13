Güney Kıbrıs’ın yeni lideri Nikos Hristodulidis, Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Anastasiadis ile bir araya gelmesinin ardından açıklama yapan Hristodulidis, görüşmenin keyifli geçtiğini belirtti.

Hristodulidis, “Görev süresi boyunca kritik pozisyonlarda bana güvendiği için bugün kendisine bir kez daha teşekkür etme fırsatım oldu” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Anastasiadis’in kendisini beklemede olan ana konular hakkında bilgilendirdiğini de söyledi.

Yeni kabine için isimlerin ne zaman belirleneceği yönündeki soruya yanıt veren Hristodulidis, ‘sabırlı olmayı’ tavsiye etti.

Öte yandan, Hristodulidis, Meclis’teki tüm partilerin liderleriyle görüşerek, fikir alışverişinde bulunacak.