Seçime katılım oranı yüzde 72, oy kullanmayanların oranı ise yüzde 28 oldu.

DİSİ Başkanı ve şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desteklediği aday olan Averof Neofitu ise yüzde 26,1 oranında oy alabildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Nikos Hristodulidis yüzde 32, Mavroyannis ise yüzde 29,6 oranında oy almayı başardı.

Seçimlerin ikinci turu Hristodulidis ve Mavroyannis arasında gelecek pazar günü yapılacak.

İkinci sırayı ise AKEL’in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis aldı.

Güney Kıbrıs ’ta ilk turu bugün gerçekleştirilen başkanlık seçim lerinin galibi eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.