Limasol’un Alassa köyü yakınlarında geçen cuma günü başlayan ve daha sonraki günlerde tekrar alevlenen yangın konusunda yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Politis gazetesi, Limasol dağlık bölgesinin dört günden beri yanarken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Pazar günü tatil ve ibadet için Eğriboz adasına gitmeye karar verdiğini yazdı.

Hristodulidis’in durumun vahametini çok iyi bildiğini ancak tatile gitmeyi tercih ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in, başkanlığı Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya bırakarak uçağa binip ailesiyle tatile gittiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’e, (gazete tarafından) Hristodulidis’in nerede olduğunun sorulduğunu ancak herhangi bir yanıt alınamadığını yazan gazete, Hristodulidis’in 12 Ağustos’a kadar tatilde olacağını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in de diğer kişiler gibi tatil hakkının bulunduğunu ancak durumun ciddiyetine bağlı olarak en azından gidişini bir iki günlüğüne ertelemesinin mümkün olduğunu belirtti.

Gazete, Hristodulidis hariç tüm izinlerin kaldırıldığına işaret edilerek, itfaiye ekiplerinin büyük çabalarına rağmen Alassa bölgesindeki yangının Apsiu bölgesine ulaştığı ve 10 kilometre kareden fazla alanın yandığını yazdı.

Gazete ilgili haberi “Burada Kıbrıs Yanarken Başkan Tatile Gitti” şeklindeki başlıkla verdi.

-13 hava unsuru

Politis gazetesi yangın söndürme çalışmalarına 13 hava unsuru, 200’ü aşkın itfaiye memuru ve 50’yi aşkın aracın katıldığını belirtti.

Gazete ayrıca bugün İsrail’den 2 uçak ve Lübnan’dan 2 helikopterin Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini yazdı.