Sandık çıkış anketlerine göre eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis ilk turu önde bitirirken AKEL’in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis ile DİSİ’nin adayı Averof Neofitu arasında ikinci tura kalma mücadelesi geçecek.

Oy verme işleminin son bulmasının ardından açıklanan sandık çıkış anketleri Hristodulidis'in yüzde 30,5-33,5 Neofitu ile Mavroyannis'in yüzde 26,5-29,5 bandında oy alacaklarını öngörüyor.

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