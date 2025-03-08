Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün öğle saatlerinde Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kirakios Miçotakis bugün öğle saatlerinde Atina’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Habere göre, görüşme öncesinde açıklamada bulunan Miçotakis; Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için sürecin canlı tutulması" adına gösterdiği çabalara dikkat çekerek, bu çabalara yönelik destek belirtti.

Hristodulidis ise açıklamasında, Cenevre’de gerçekleştirilecek konferansın önemine dikkat çekerek “Müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden, Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçeve ve AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüm bulunması hedefiyle, kazanımlar değerlendirilerek yeniden başlamasını amaçladıklarını” yineledi.