Politis gazetesi, “RetailZoom” tarafından 2 bin 57 kişinin katılımıyla, 10-13 Şubat tarihlerinde, gazete adına yapılan anket sonuçlarına yer verdi.

Haberi “Çok Şey Söz Veren Ancak Azını Yapan Başkana Sahibiz” başlığıyla veren gazete ankete katılan her iki kişiden birinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sadece sözler veren bir başkan olduğuna inandığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e hangi özelliklerin daha çok yakıştığı şeklindeki soruya ankete katılanların yüzde 48’i “sadece verdiği sözler” değerlendirmesinde bulundu.

Ankete katılanların yüzde 35’i ise Hristodulidis’in sadece ailesine ve arkadaşlarına güvendiğine; yüzde 30’u Anastasiadis siyasetinin devamı; yüzde 26’sı siyasi açıdan saf olduğuna; yüzde 28’i devlet memuru gibi düşündüğüne; yüzde 17’si şeffaflığa inanmadığına; yüzde 14’ü yurt dışında saygı gördüğüne; yüzde 11’i yozlaşmış; yüzde 12’si dürüst; yüzde 9’u vizyon sahibi ve ileriyi gördüğüne; yüzde 8’i bugün sahip oldukları en iyisi olduğuna; yüzde 6’sı akıllı; yüzde 4’ü kararlı olduğuna kanaat getirirken yüzde 2’si bilmiyorum/yanıt yok cevabını verdi.

Son iki yıldır başkan olarak Hristodulidis’in görevinin nasıl ilerlediğini düşünüyorsunuz şeklindeki soru üzerine yüzde 42’si kötüleştiği; yüzde 35’i durumların durağan kaldığı; yüzde 22’si geliştiği, yüzde 1’i ise bilmiyorum/yanıt yok yanıtını verdi.

Gazete Hristodulidis hükümetinin bakanlarından hangilerinin büyük ilerleme kaydettiği şeklindeki soru üzerine ise ankete katılanların yüzde 31’inin “hiçbiri” yanıtını verdiğini, bunu ise yüzde 14 ile İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu; yüzde 13 ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos; yüzde 11 ile Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun takip ettiğini diğerlerinin ise yüzde 5’in altında oy aldığına dikkati çekti.

Habere göre Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarından ne kadar memnunsunuz sorusuna ise yüzde 38’i hiç; yüzde 23’ü orta; yüzde 20’si az; yüzde 10’ çok fazla; yüzde 8’i çok şeklinde yanıt verirken yüzde 1 oranında kişide bu soruyu cevaplamadı.

En fazla hangi kuruma güveniyorsunuz şeklindeki soruya ise “yüzde 48’i hiçbirine; yüzde 25’i Sayıştay Başkanlığı; yüzde 15’i mahkemeler; yüzde 10’u Kilise; yüzde 9’u Rum Milli Muhafız Ordusu; yüzde 9’u hükümet; yüzde 6’sı meclis; yüzde 6’sı Hukuk Dairesi; yüzde 4’ü polis; yüzde 4’ü kitle iletişim araçları; yüzde 2’si partiler; yüzde 2’si bankalar; yüzde 2’si bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.