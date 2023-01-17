Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ’nin resmi davetlisi olarak geldiği İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığına geçti.

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