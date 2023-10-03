Delaware'de bir federal mahkemeye çıkan Hunter Biden aleyhindeki, "uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah bulundurmak, silah satın alırken yalan söylemek ve silahı satın aldığı dükkana yalan beyanda bulunmak" suçlamalarını reddetti.

Özel savcı David Weiss'ın hazırladığı iddianamede, Hunter Biden'a ikisi 2018'de ateşli silahı satın alırken (uyuşturucu kullanmadığına dair) yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde ateşli silaha sahip olmak üzere toplam üç suçlama yöneltilmişti.

ABD federal yasalarına göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor.

İlk iki suçlama 5 ila 10 yıl, üçüncü suçlama da 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Savcılarla hakkındaki suçlamalar üzerine anlaşma yapmıştı

Hunter Biden'ın, 20 Haziran'da ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti.

53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.

Ancak 27 Temmuz'da Delaware'de hakim karşısına çıkan Biden'ın savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamamıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da 11 Ağustos'ta, Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss'e daha geniş yetkiler vererek kendisini özel savcı olarak atamıştı.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.