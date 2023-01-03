"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ( İBB ) Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı ' terör ' soruşturmasına ilişkin yarın yeni bir açıklama yapacak.

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