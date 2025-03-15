SM Noticias'ın haberine göre; mahkeme kararı ile çocuğunu görme hakkı elde eden Icardi, Nara'nın dairesine gidince ortalık karıştı.

Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim"

Bu paylaşımın ardından ünlü futbolcu, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören Icardi, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gidince işler karıştı.

America TV'nin haberine göre Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. "Avukatlardan biri ona 'Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık" dedi.

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi ararken; avukat, gergin anlarla ilgili olarak "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" açıklamasını yaptı.