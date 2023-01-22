Türk toplumunun olmazsa olmazları arasında yer alan çaylar sudan bile fazla tüketilebiliyor. Çay tiryakileri güç içerisinde sayısız çay içiyor. Yapılan araştırmalar doğru çay tüketiminin kalp ve bağırsak sağlığını iyileştirebileceğini açıklıyor. Ancak çay içerken sık sık yaptığımız ufak bir hata kanser riskini oldukça fazla artırabiliyor.

ARAŞTIRMADA BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 65 derecenin üstündeki içecekleri Grup 2A karsinojen (insanlarda muhtemel kanser yapıcı) olarak sınıflandırmıştır. Yeni bir çalışmaya göre ise sıcak çay içme alışkanlığı olanlar, aynı zamanda sigara ve alkol de tüketiyorsa yemek borusu kanseri riskleri 5 kat artmaktadır. Bu sonuç, 450.000’den fazla kişi ile uzun süreli yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır.

ÖZOFAGUS KANSERİ İLE BAĞLANTILI

Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı ve Ulusal Temel Araştırma ve Geliştirme Programı araştırmacıları, daha önce kanser tanısı alanları ya da çay içmeyi, alkol alımını veya sigara içmeyi azaltanları hariç tuttup bir çalışma yaptılar. Bu çalışma ile yüksek sıcaklıktaki çayın içilmesinin yemek borusu kanseri riskini ne kadar artırdığını belirlemek için 30-79 yaşları arasındaki 456.155 katılımcıyı 9.2 yıl boyunca takip ettiler. Sonuçta aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı ve sıcak çay içme ile özofagus kanseri arasında sıkı bir ilişki buldular.

ÇOK SICAK ÇAY İÇENLER DİKKAT!

Çalışmanın en dikkat çekici sonucu; yüksek sıcaklıkta çay içen, tütün kullanan ve düzenli alkol alanlarda, bu 3 alışkanlığı olmayan kişilere kıyasla 5 kat daha fazla özofagus kanseri riski olmasıdır. Ancak, alkol ve sigara kullanmayıp da aşırı sıcak çay içen kişiler ile özofagus kanseri doğrudan ilişkilendirilmemiştir. Bu bulgular alkol ve tütünü fazla kullanan kişilerde sıcak çay içmemenin faydalı olabileceğini düşündürüyor.

İÇTİĞİMİZ İÇECEKLERİN SICAKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

İlk olarak 1930'larda, klinik gözlemlere dayanılarak sıcak nedenli tahrişin muhtemelen özofagusun kanserine neden olduğu ifade edilmişti fakat sıcak içecekler ile özofagus kanseri arasındaki ilişki tam olarak ortaya konmamıştı. Sağlıksız alışkanlıklar dahil birden fazla risk faktörü bir araya geldiğinde kanser hastalığının oluşma ihtimali de doğal olarak artıyor. Çoğumuzun vazgeçemeyeceği çayı bırakmayı değil, biraz daha ılık ısılardayken içmeyi tercih edebiliriz. Bu yalnız çay için değil bütün aşırı sıcak tükettiğimiz içecekler ve hatta çorbalar için de dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

HÜCRELERİ KANSERLİ HALE GETİREBİLİYOR

Cambridge'deki araştırmacılar, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceleyerek, daha fazla kahve içen insanlarda kanser riskinin arttığını keşfetti. Araştırmacılar, kahve ve çay tüketenlerin, sıcak içecek içmeyenlere göre 2,8 kat daha yüksek risk taşıdığını buldu. Ayrıca kahveyi sıcak içenlerin 5,5 kat, ılık içenlerin 2,7 kat daha fazla riskle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bilim insanları, sıcak içeceklerin hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu ve bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceğini açıkladı.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ