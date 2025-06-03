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Topun kaleye girmediği senaryoda ise endirekt serbest vuruş verilecek.

Buse Savaşkan, Opole High Jump Festival yarışmasında ikinci oldu

Buse Savaşkan, Opole High Jump Festival yarışmasında ikinci oldu

Yeni karara göre vuruşu yapan oyuncu aynı anda iki ayağıyla topa vurursa veya vuruşu yaptıktan sonra destek ayağına değerse, top kaleye girdiği takdirde vuruş tekrarlanacak.

O eşleşmeye damga vuran pozisyonun ardından IFAB kural değişikliğine gitme kararı aldı.

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