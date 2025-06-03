Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında Atletico Madrid'li Julian Alvarez, kullandığı penaltıda çift vuruş yapınca tur atlayan taraf Real Madrid olmuştu.
O eşleşmeye damga vuran pozisyonun ardından IFAB kural değişikliğine gitme kararı aldı.
Yeni karara göre vuruşu yapan oyuncu aynı anda iki ayağıyla topa vurursa veya vuruşu yaptıktan sonra destek ayağına değerse, top kaleye girdiği takdirde vuruş tekrarlanacak.
Topun kaleye girmediği senaryoda ise endirekt serbest vuruş verilecek.