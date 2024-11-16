Gündem Kıbrıs’a konuşan IFBB Pro Vücut Geliştirme Sporcusu Emre Özkaram, yeni hedeflerinden ve bu süreçte yaşadığı zorluklardan bahsetti ve başarıya ulaşma yolundaki kararlılığını dile getirdi.

Özkaram, geçen yıl uzun bir hazırlık sürecinden sonra IFBB/NPC Pro Card kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarının ardından Mr. Olympia’ya katılma şansı elde eden Özkaram, bu yıl hedeflerine ulaşmak için aynı kararlılıkla çalıştığını belirtti:

“Geçen yıl hedeflerimiz doğrultusunda hazırlıklara başladığımız IFBB/NPC Pro Card hedefine 3-5 Kasım 2023 tarihleri arasında çok uğraşlar vererek Danimarka’nın Kopenhag şehrinde kendi sikletimde ve daha sonra overall şampiyonu olarak ulaşmıştık ve IFBB/NPC Pro sikletlerinde yarışmaya hak kazanıp Mr. Olympia’ya gitme fırsatını yakalamıştık.”

“HAYATIMIN EN ZOR YARIŞLARI OLACAK”

Özkaram, 2024 yılı içerisinde iki önemli yarışmaya katılacak. İlk yarışma, 21-24 Kasım tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenecek IFBB/NPC Spanish Grand Prix Pro olacak. Bu yarışmaya yönelik hazırlıklarını sürdüren Özkaram, ilk profesyonel siklet deneyimini yaşayacağı için heyecanını ifade ediyor:

“Bu yarışmada elimden gelenin en iyisini yapıp olabildiğince yüksek bir derece almak en gerçekçi hedefim. Pro sikletlerde ilk yarışma ve mücadele deneyimim olacağı için hayatımın en zor yarışları olacağından eminim. Tabii ki şampiyonluk gelirse hayallerimi gerçekleştirmiş olup Mr. Olympia’ya gitmeye hak kazanmış olacağım.”

“MR. OLYMPIA’YA GİTMEYE HAK KAZANMAK BİRİNCİL HEDEFİM”

İkinci yarışma ise 12-14 Aralık tarihlerinde Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenecek IFBB/NPC MuscleContest Pro. Özkaram, bu yarışmada da ilk yarışmadaki gibi yüksek dereceyi hedeflediğini ifade etti:

“Bu yarışmada da ilk yarışmadaki gibi elimden gelenin en iyisini yapıp olabildiğince yüksek derece ile bitirmek tek hedefim. Yine aynı şekilde şampiyonluk ve Mr. Olympia’ya gitmeye hak kazanmak birincil hedefim.”

“DEVLET FİTNESS SPORCULARINA DESTEK SAĞLAMIYOR”

Emre Özkaram, başarısını sürdürmek için sponsorlarının desteğinin önemli bir rol oynadığını belirtti. Bu spor dalında Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası temsilini yapmak için çalışırken devlet desteğinden yoksun olduğunu da dile getirdi:

“Devletimizin ve devletimize ait kurumların bu konular ile ilgili herhangi bir bana ve bize desteği olmamıştır ve olacağa da benzemiyor, o yüzden sponsorlarım benim için bu sporu sürdürülebilir kılmalarından dolayı ekstra olarak öneme sahip.”

“HEDEFİM BİR İLKİ BAŞARMAK”

Özkaram, uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk sporcularını temsil etmek için yarışlara devam edeceğini belirterek hedeflerinin Kıbrıs adına bir ilki başarmak olduğunu vurguladı:

“Sonuçlar her nasıl olursa olsun çalışmalara devam edip tek hayalim ve düşüncem olan bir Kıbrıslı Türk sporcu olarak ne Güney’de ne Kuzey’de daha önce başarılmamış bir olayı başarıp Mr. Olympia’ya gidip beni seven, destekleyen, kalbi benim ile atan herkesi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.”