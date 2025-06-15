Kapakdokya'nın başlangıç noktası olan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'nden havalanan 2 sıcak hava balonu, belirlenemeyen nedenle Gözlükköyü mevkisinde düştü.

İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.