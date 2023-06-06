Nijerya’da gerçekleşen bir düğün töreni ilginç anlara sahne olarak herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. İlk olarak Afrimax tarafından paylaşılan ve trend olan görüntülerde komşu olarak yaşayan iki adamın eşlerini ve çocuklarını değiştirerek kendilerine yeni hayat kurdukları bir nikah töreni kaydedildi. Videoda Lillian, Kelvin ve Immaculate ile Christopher ile evlendi.

BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR

Komşu olarak ailecek görüşen Kelvin, Christopher, Lillian ve Immaculate kısa sürede birbirlerinin eşlerine aşık oldu. İki yasak aşkta ortaya çıkana kadar çiftler gizli gizli görüşmeye başladı. İlişkilerin ifşa olması üzerine çiftler kendi aralarında bir anlaşma yapmaya karar verdi. Sosyal medyadan tepki çeken görüntülerde çiftlerin nikahlarıyla birlikte çocuklarının ev değiştirme anlarına yer verildi.