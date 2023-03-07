Fileleftheros ve diğer gazeteler, tren kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kiprianos Papayoannu’nun dün sabah Avgoru’daki kilisede düzenlenen ayinin ardından defnedildiğini yazdı. Habere göre, ayin, papaz olan Papayoannu’nun babası tarafından yönetildi.

Devlet tarafından karşılanan cenaze törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Anna Dimitriu, bakanlar, parti başkanları ve yüzlerce kişi katıldı.

24 yaşındaki Anastasia Adamidu’nun cenaze töreninin ise dün Aşağı Baf’taki Ayion Anargiron Kilisesinde düzenlendiğini yazan gazete, cenaze törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hristodulidis’in eşi, Meclis Başkanı Anna Dimitriu, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, DİPA Başkanı Marios Karoyan, milletvekilleri ve diğer yetkililerin de katıldığını belirtti.

Habere göre Anastasia Adamidu’nun öğretmenlerinin veda konuşması cenaze töreninde duygusal anlara neden oldu.