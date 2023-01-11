Aynı gazeteye göre, önceki gün de Limasol’da, uyuşturucudan sabıkası bulunan 40 yaşındaki Rum’u takibe alan polis, kişinin tasarrufunda 3 kilo 626 gram ağırlığında hintkeneviri türünde uyuşturucu buldu.

Fileleftheros’a göre Narkotik Şube ekipleri dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenledikleri operasyonla 19 kilo hintkeneviri ve 1 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirdi, konuyla ilgili 32 yaşındaki bir kişi tutukladı.

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Rum polisi önceki gün Limasol ’da, dün de Lefkoşa’nın Rum kesiminde büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

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