Fileleftheros gazetesi, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için 37 yaşındaki kişinin evine giden 40 ve 54 yaşlarındaki iki kişinin, silah tehdidiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

37 yaşındaki kişinin, iki kişiye silah doğrulttuğunu yazan gazete bunun üzerine iki kişinin, 37 yaşındaki kişiyi etkisiz hale geçirmeye çalışırken, aralarında arbede yaşandığını belirtti.

Habere göre, yapılan inceleme sonucu, şarjörü olmayan tabancanın dolu olduğu da tespit edildi.

Olay neticesinde tutuklanan 37 yaşındaki kişi hakkında Larnaka Mahkemesi tarafından 8 gün tutukluluk emri verildi.