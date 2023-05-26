Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki ilaç fiyatlarında yaşanan artışın dün Meclis Denetleme Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Konunun, üç saati aşan bir toplantıyla tartışıldığını yazan gazete, toplantıda Sayıştay’ın 2020 raporunun, son bir yılda üçüncü kez olmak üzere dün yine ele alındığını belirtti.

Toplantıda,  Rum Sağlık Sigortası Kurumu’nun(OAY) ilaçları  yüzde 1600’a kadar daha pahalı aldığına  dikkat çekildiğini belirten gazete, Sağlık Bakanı Popi Kanari’nin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Kanari, OAY’ın temin ettiği  ilaçların, Bakanlığın; GESİ öncesinde aldıklarına oranla yüzde 1600’ya kadar daha pahalı olduğunu belirterek, bu fiyat farkına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.

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Kanari, OAY’ın temin ettiği ilaçların daha ucuz olması gerektiğini de söyledi.