Twitter'a rakip olarak görülen Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META'nın Threads uygulaması, Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma girdi.

Meta'nın "Metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıttığı Threads'in, Avrupa Birliği ülkelerinde olma-masının nedeni; AB'de kullanıcı verilerine dair düzenlemeler.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulama açıldıktan sonra "Threads'e hoşgeldiniz" paylaşımını yaptı.

Zuckerberg, uygulamaya 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin katıldığını duyurdu.

Hesap açanlar arasında, Shakira gibi ünlü isimlerin yanı sıra; HBO, Netflix ve NPR gibi markalar da vardı.

Zuckerberg, Threads'i kullanıma açarak Elon Musk'la bir kez daha karşı karşıya gelmiş oldu.

Uzmanlara göre amaç; Musk'ın Twitter'da yaptığı değişikliklerden memnun kalmayan kullanıcıları Threads'e çekmek.

Threads'te 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

Threads’te, Twitter’da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

Uygulamanın arayüzü Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

THREADS NEDİR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.