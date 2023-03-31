Doris'in süt vermemek için uyku taklidi yaptığını farkeden sahibi, video çekince, konu dünyaya yayıldı. Önce Amerikan basını uyku taklidi yapan Doris'i haberleştirdi.

Wight Adası'ndaki bir mandıra çiftliğinde 200 kişilik bir sürünün parçası olan Doris, önce ABD'de haber programında yer aldı ve TikTok'ta 1,5 milyondan fazla görüntülendi. Videoda sahibi John Brodie, soğuk bir havada Doris'in süt vermeye ikna etmeye çalışırken görülüyor. Bütün inekler ahırdan çıkıp sağılmaya giderken Doris, ahırda tek başına duruyor ve uyuyor gibi davranıyor. Doris sahibinin ricalarına rağmen de yattığı yerden kalkmıyor ve uyuyor gibi yapmaya devam ediyor.

İneğin sahibi Brodie, daha sonra yaptığı yorumda, görüntülerin Doris'in "İnekten çok insan" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Video Newport yakınlarındaki Reads Farm'da çekildi. Çitfçi Brodie, eşini eğlendirmek için videoyu çektiğini ama videonun sosyal medya platformlarına yüklendiğinden haberi olmadığını söyledi.

İneğin uyku taklidi videosu yayıldıktan sonra, "Kendimi Doris olarak tanımlıyorum", "Doris benim ruh hayvanım" gibi yorumlar da yapılmaya başlandı.

İnek süt vermemek için uyku taklidi yapmaya başladı - 1Doris, sahibi Brodie ile birlikte

Doris'in bu sevimli taklidi sonrasında sahibi basının ilgi odağı oldu. İneğin sahibi Brodie ile CNN röportaj yaptı.

İneğinin her zaman "küstah" davrandığını belirten çitfçi, gösterilen ilginin "Çılgınca" olduğunu söyledi.

Sahibine göre, sağılmamak için uyuyor gibi davranan ineği, süt endüstrisinin olumsuz durumuna da dikkat çekmiş oldu.