İngiltere sahil güvenliği, bir tanker ile kargo gemisinin çarpıştığı ihbarını aldı.

Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısı açıklarında bir geminin battığını bildirdi.

Açıklamada, “Skegness, Bridlington, Maplethorpe ve Cleethorpes'tan cankurtaran botları, bir HM Sahil Güvenlik sabit kanatlı uçağı ve yangın söndürme kabiliyetine sahip yakındaki gemilerin yanı sıra Humberside'dan bir Sahil Güvenlik Kurtarma Helikopteri çağrıldı. Olay halen devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili alarm sabah 09:48'de verildi.

BBC, çarpışmaya karışan petrol tankerinin alev aldığını duyurdu.

İngilterenin ulusal cankurtaran servisi, birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair raporlar aldığını duyurdu. İngiliz basını yaralı 32 kişinin kıyıya çıkarıldığını duyurdu.

Sahil Güvenliği, çarpışmanın ardından gerekebilecek kirlilik müdahalesini değerlendirdiklerini bildirdi.