İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Ukrayna'ya asker göndermeyi desteklediğini ve hava sahasının kapaıtlması için uçak göndermeye hazır olduğunu söyledi.

“İngiltere, gerektiğinde diğerleriyle birlikte, (Ukrayna’ya) kara birlikleri ve semalarına uçakların gönderilmesinde öncü rol oynayacak” diyen Starmer, aynı zamanda bu tür misyonların başarısı için ABD’nin güçlü desteğinin de gerekli olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı ayrıca Avrupa ülkelerinin Washington'un desteği olmadan Kiev'e güvenilir güvenlik garantileri sağlayamayacaklarını sözlerine ekledi.

'Barış sağlandıktan sonra da Ukrayna'yı silahlandırmaya devam edeceğiz'

Starmer, Avrupa'nın ‘barış sağlandıktan sonra’ da Ukrayna'ya silah tedarikine devam edeceğine dikkat çekti:

Barış anlaşması olması durumunda Ukrayna’nın savunma kabiliyetini ve caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceğimiz konusunda mutabakat sağladık.