Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin ev sahipliğinde bu yıl sonbahar aylarında düzenlenecek zirvede yapay zekanın riskleri ele alınacak ve uluslararası koordineli eylem yoluyla bunların nasıl azaltılabileceği tartışılacak.

Zirve, ülkelerin bu riskleri azaltmak amacıyla ortak yaklaşım geliştirme konusunda birlikte çalışmaları için platform sağlayacak.

Ayrıca zirve, yapay zekadan kaynaklanan önemli riskleri değerlendirmek ve izlemek amacıyla güvenlik önlemlerini kabul etmek üzere kilit ülkeleri, önde gelen teknoloji şirketlerini ve araştırmacıları bir araya getirecek.

Öte yandan, halihazırda ABD'ye ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden da bugün Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra teknoloji konusunu ele alacak.

"Yapay zekayı insanlığın iyiliği için kullanmamız gerekiyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Sunak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için inanılmaz bir potansiyele sahip ancak bunun güvenli ve emniyetli bir şekilde geliştirildiğinden ve kullanıldığından emin olmamız gerekiyor. Tarih boyunca defalarca paradigma değiştiren yeni teknolojiler icat ettik ve bunları insanlığın iyiliği için kullandık. Yine yapmamız gereken şey bu. Hiçbir ülke bunu tek başına yapamaz. Bu, küresel bir çaba gerektirecek ancak engin uzmanlığımız ve açık, demokratik bir uluslararası sisteme olan bağlılığımızla İngiltere, müttefiklerimizle birlikte bu yolda öncülük edecektir."