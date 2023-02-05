The Times gazetesinin haberine göre, Sunak ve İçişleri Bakanı Suella Braverman, bu yıl 65 bin yasadışı göçmenin İngiltere’ye girmesinin beklendiği konusunda uyarı yapıldıktan sonra yeni göçmenlik yasasını haftalar içinde açıklayabilir.

Sunak ve Braverman, Strasbourg’daki yargıçların yeni göç planlarının yasa dışı olduğuna karar vermesi halinde, genel seçimlerden önce Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çekilmeye hazır olduklarını bildirdi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çekilmekle tehdit etmek, Sunak’ın Muhafazakar Partisi ile muhalefetteki İşçi Partisi arasında keskin bir ayrım çizgisi oluşturacak.

Bu adım, başbakanın göçmenlik konusundaki sert duruşunun da altını çiziyor.

Sunak, geçen yıl Muhafazakar Parti liderliğini kazanmadan önce ülkenin sorunlu iltica sistemlerini düzeltme ve Fransa’dan yasadışı tekne geçişlerini engelleme sözü verdi.

The Times gazetesinin haberine göre resmi tahminler, yasa dışı göç oranlarının bu yıl 2022’ye göre yüzde 50 artacağını gösteriyor.

Orta Asya’dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen çok sayıda insan olması nedeniyle bu artışın yaşanacağı düşünülüyor.