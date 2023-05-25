İngiltere'de aracıyla Başbakanlık binasının dışındaki kapılara çarpan kişi gözaltına alındı
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir aracın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.
Açıklamada, polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.
Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı.