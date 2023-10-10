Ülke medyasında yer alan habere göre 7 Ağustos'ta getirildikleri gemiden içme suyu sisteminde bulunan ve bir çeşit akciğer hastalığına sebep olan lejyonella bakterisi nedeniyle 11 Ağustos'ta tahliye edilen 39 sığınmacıya İçişleri Bakanlığı tarafından tebligat gönderildi.

Otellere yerleştirilen 39 sığınmacıya 19 Ekim'de Bibby Stockholm gemisine dönecekleri yazan tebligatta, düzensiz göçmenlerin gemiyi istedikleri zaman terk edebileceği ancak giriş ve çıkışlarda imza atmaları gerektiği ifadeleri yer aldı.

Tebligatta, bunun bir gözaltı ya da tutukluluk olmadığı, gemide konaklamaya tabi tutulanların çeşitli aktivitelerden faydalanabileceği ancak odalarını paylaşmak zorunda kalabilecekleri bilgisi de vurgulandı.

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alındığı açıklarken, Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos'ta gelmeye başlamıştı.

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı.

Yangın güvenliği sorunları nedeniyle daha önce 2 kere göçmenlerin gelişi ertelenen, lejyonella nedeniyle iki ay boş kalan Bibby Stockholm gemisi 18-65 yaş arası erkek sığınmacıları ağırlayacak.

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi hedeflenirken, 2 binden fazla düzensiz göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.