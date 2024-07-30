İngiltere'de Merseyside Polisi, Liverpool yakınlarındaki Southport'ta bir bıçaklı saldırı sonucu iki çocuğun yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından 17 yaşındaki saldırgan, öldürme ve cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz netleşmezken, polisler olayın terör bağlantılı olmadığını aktardı.

Yaralanan dokuz çocuktan altısının durumunun kritik olduğu bildirildi. Ayrıca, çocukları saldırıdan korumaya çalışan iki yetişkinin de hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, Taylor Swift temalı bir dans atölyesinde meydana geldi. İki saat süren etkinlikte bir yoga eğitmeni ve bir dans eğitmeni görev alıyordu.

Görgü tanıkları, çığlıklar duyduklarını ve etkinlikten kanlar içinde çıkan çocuklar gördüklerini bildirdi. Olayın ardından Başbakan Keir Starmer, saldırıyı "korkunç ve derinden sarsıcı" olarak nitelendirirken, Kral 3. Charles "taziyelerini ve dualarını" iletti.

Polis, saldırganın kimliğini açıklamazken, kişinin saldırı bölgesinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşadığını ve aslen Cardiff'ten olduğunu belirtti.