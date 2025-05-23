Halk sağlığı üzerine çalışmalar yapan "Health Equity North" adlı enstitü tarafından yapılan ve 2014-2024 yıllarındaki "Ordnance Survey" verilerini inceleyen araştırmaya göre, ana caddelerdeki işletmelerin sayısı son 10 yılda önemli ölçüde değişti. Buna göre, sağlıklı ürün hizmeti veren iş yerlerinin sayısı önemli ölçüde azalırken, bunların yerini ise sağlıksız ürün hizmeti sunan alternatifler aldı.

Paket servis satışı yapan restoranlar yüzde 24 oranında artarken, banka ve kredi kuruluşlarının sayısı yüzde 40, süpermarketlerin sayısı ise yüzde 10 azaldı.

Araştırma, elektronik sigara satışı yapan işletmelerin sayısının yüzde 1200 arttığını, ayrıca yoksul bölgelerde bahisçi ve tefecilerin sayısının da varlıklı bölgelerle kıyaslandığında 25 kat fazla olduğu ortaya koydu.

İngiltere'de 2014'de 317 yerel yönetimin sadece yüzde 33,8'inde elektronik sigara satışı yapan işletme bulunurken, bu oran geçen yıl yüzde 97,2'ye yükseldi.

Aynı şekilde, 2014'te yerel yönetimlerin yüzde 1'inde elektronik sigara satışı yapan işletme bulunurken, bu oran geçen yıl yüzde 28'e çıktı.

"Ana caddelerdeki işletmeler sağlıklı ve davetkar yerler olmaktan çıktı"

Newcastle Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi Dr. Eman Zied Abozied, araştırmanın, ana caddelerdeki işletmelerin artık "sağlıklı ve davetkar yerler olmaktan çıktığını" gösterdiğini bildirdi.

Abozied, "Süpermarketler, bankalar, eczaneler ve tuvaletler gibi hizmetlerin kaybolması, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi grupları etkiliyor. Ancak bu durum hepimizi etkiliyor. Ana caddelerimizin bozulması, merkezlerimizi daha güvensiz ve davetkar olmayan yerler haline getiriyor. Bu da toplumlarımızda daha fazla ayrışmaya yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın direktörlerinden ve Newcastle Üniversitesi Halk Sağlığı Profesörü Clare Bambra de şunları kaydetti:

"Son 10 yılda ana caddelerimiz kemer sıkma politikaları, Kovid-19 pandemisi ve değişen harcama alışkanlıkları gibi birçok şok edici durumla karşı karşıya kaldı. Bunlar, ülkenin en yoksul bölgelerini orantısız şekilde etkiledi. Kuzeyde daha az süpermarket, umumi tuvalet ve diğer hizmetler var. Kuzeyde elektronik dükkanlarının sayısı, güneyden iki kat fazla ve ayrıca paket servis satışı yapan restoranlar ve bahis dükkanları da daha fazla."

İngiltere hükümetinden bir Sözcü, araştırmaya ilişkin açıklamasında, "Ana caddeler, yıllardır yatırımlardan mahrum bırakıldı. Ancak biz (iktidardaki İşçi Partisi hükümeti), değişim için aldığımız kararlı adımlarla bu durumu tersine çevireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, şehir, kasaba ve köy merkezlerinde boş işletmeler için kirada açık artırmalar yapılacağını belirten Sözcü, bu sayede hangi tür işletmelerin buralara yerleşeceğinin sınırlanacağını ve ana caddelerin işleyişini destekleyeceklerini bildirdi.