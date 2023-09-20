Enerji maliyetlerinde son dönemde yaşanan yükseliş enflasyon beklentilerinin de yukarı yönlü olmasına neden olurken İngiltere'den gelen son veriler farklı bir duruma işaret etti.

Ülkede Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 6,7 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7 olması yönündeydi. Temmuz ayında ülkede enflasyon yüzde 6,8 olarak kaydedilmişti.

Aylık tarafta da gerçekleşme beklentinin oldukça altında kaldı. Ağustos ayında ülkede tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ülkede ise eksi yüzde 0,4'lük enflasyon gerçekleşmişti.

Manşet enflasyonda yaşanan sürpriz çekirdek gösterge tarafında da görüldü. İngiltere'de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu. Bloomberg anketinde çekirdek enflasyonun yüzde 6,8 olması bekleniyordu. Temmuz ayında ise yıllık enflasyon yüzde 6,9 olmuştu.