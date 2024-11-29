Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğünün terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, yedi kişinin hâlâ gözaltında tutulduğu belirtildi.

Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok ciddi iddiaları araştırmayı sürdürüyoruz" dedi.

Soruşturmanın "tam bir operasyonel bağımsızlıkla" yürütüldüğünü ve yetkililerin mümkün olduğunca hızlı ve özenli şekilde çalıştığını ifade etti.

Flanagan, şunları söyledi: "Arama faaliyetlerimizin bir kısmının birkaç gün devam edeceğini tahmin ediyoruz ve bunun yerel toplumun bazı kesimlerinde aksama ve rahatsızlığa neden olduğunu biliyoruz ancak onları mümkün olan en kısa sürede mekanları iade etmeye çalışacağımız konusunda temin edebilirim."

OPERASYON DÜZENLENDİ

Londra'da polisin yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentteki farklı adreslere operasyon düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikisi kadın, yedi kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı ve bölgede polisin ve devriye sayısının artırılacağı aktarıldı.

TÜRKİYE, BİLGİLERİ İNGİLİZ MAKAMLARINA AKTARIYOR

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından "terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme" gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu kapsamda gereken bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.

Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etti.

Kaynaklar, İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların "panikte olduğu" değerlendirmesini yaptı.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki terör örgütü PKK sempatizanları tepki gösterdi.

Haringey'deki dernek önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıktı, dört kişi gözaltına alındı.

Bu olayın ardından ertesi gün ikinci kez eylem düzenleyen terör örgütü yandaşları yine polisle çatıştı.

PKK yandaşlarının, polis memurlarına su şişeleri fırlatarak saldırmaya çalışmasının ardından grup ile polis arasında arbede yaşandı.