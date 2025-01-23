İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) yapılan açıklamaya göre 13 Ocak - 19 Ocak haftasında boyunca günlük ortalama 784 kişi norovirüs sebepli hastaneye yatırıldı. Bir önceki haftaya göre artış gösteren hasta sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına ulaştı.

Aynı zamanda 2020'den bu yana ocak ayı için kaydedilen en yüksek seviye kayıtlara geçti. NHS verileri hastanelerde yetişkin yataklarının yüzde 96'sının dolu olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1071 hastanın hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Norovirüsten korunmanın yolu nedir?

Uzmanlar 'kış ishali' olarak da bilinen norovirüsün kolaylıkla yayılabildiğini belirtiyor. Virüsten korunmak için bir kez daha heijyen uyarısı yapılırken, en etkili yolunun sık sık sabun ve suyla el yıkamak olduğu ifade ediliyor.