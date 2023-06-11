Met Office verilerine göre, 10 Haziran'da, İngiltere'nin güneydoğusunda Surrey bölgesindeki Chertsey'de sıcaklıklar 32,2 dereceye ulaştı. Bu sıcaklıklar, yılın en yüksek değerleri olarak kayıtlara geçti.

İskoçya'da da Auchincruive bölgesinde 29,8 derece ve Kuzey İrlanda'da Armagh şehrinde 25,3 dereceyle yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

Met Office ve İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede bu hafta sonu için aşırı sıcaklık kaynaklı sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Met Office, sıcaklıkların hafta başında da devam edeceğini öngörerek bu tarihleri 13 Haziran'a kadar uzattı.

İngiltere'de bugüne kadar en yüksek sıcaklık 40,3 dereceyle 19 Temmuz 2022'de kaydedilmişti.