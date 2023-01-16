AİHM de 14 Haziran'da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

İngiltere 'de yasa dışı kalan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.

TEPKİ ÇEKEN PLAN VE AİHM KARARI

Yüksek Mahkeme , 19 Aralık 2022’de hükümetin düzensiz göçmen leri Ruanda 'ya gönderme planının "yasal" olduğuna karar vermişti.

Mahkemenin önceki kararına itiraz eden bir hayır kurumunun temyiz talebi kabul edildi.

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