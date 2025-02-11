YouGov ve Public First araştırma şirketlerinin "The Times" gazetesi için gerçekleştirdikleri ankette, genç neslin büyük kısmının, İngiltere'ye dair olumsuz algıya sahip olduğu ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 50'si, İngiltere'yi "ırkçı bir ülke" olarak tanımlarken, yalnızca yüzde 40'ı ülkesinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Ülkenin birlik içinde olduğuna inanan gençlerin oranı ise yüzde 15 olarak tespit edildi. Bu oranın, 2004 yılında yüzde 60 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Ankette, gençlerin yüzde 41'inin hiçbir koşulda ülkesini savunmak için savaşmayacağını belirttiği ifade edilirken, 2004'te bu oranın yüzde 22 olduğu vurgulandı.

Ayrıca, ankete göre, 18-27 yaş arasındaki Z kuşağının yalnızca yüzde 11'i, ülkesini savunmak için silahlanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Anket sonuçları, genç neslin ülkeye dair bakış açısının, geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.