İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki Ertan Ersoy, geçen yıl 1 Haziran'da çiftin Colchester, Essex'teki evinin mutfağında yerde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan eşi Dr. Antonella Castelvedere'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. Ersoy cinayeti reddediyor. Adam öldürme suçunu kabul etti.

İddiaya göre, komşusu Tanja Munro, 52 yaşındaki Dr. Castelvedere'nin bıçaklanmasının ardından yaşanan anlara tanık oldu. Munro, olaydan sonra Ersoy'un 'biraz aklı karışmış' göründüğünü söyledi.

Komşu Tanha Munro jüriye "Bana, 'Sanırım karımı öldürdüm' dedi" dedi ve karnını tuttuğunu ve "mutfağa doğru işaret edip baktığını" ekledi.

Bayan Munro mutfak kapısının tamamen açık olmadığını ancak 'birinin yerde yattığını' görebildiğini söyledi. Ersoy'un 'acı çekiyormuş gibi nefes aldığını', 'inlediğini' ve 'karısı için endişelendiğini' söyledi.

BOĞAZINI KESTİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aldatıldığı sanrısı yaşayan Ertan Ersoy karısının boğazını kesti. Yapılan incelemelerde Castelvedere'in vücudunda 15 bıçaklanma tespit edildi. Komşu daha sonra yerde yatan kadına yardım etmeye çalıştığını ancak kalp masajı için üzerine eğildiği sırada boynundaki büyük kesiği gördüğünü söyledi.

Yapacak bir şey olmadığını farkettiğinde Ertan Ersoy'un yanına dönen komşu şu ifadeleri kullandı: Bana "Karım mı?" diye sordu. Bir soru olarak' dedi. Bunu "karım iyi mi?" anlamında algıladım.

Dr Castelvedere, Suffolk Üniversitesi'nde İngilizce ve yaratıcı yazarlık alanında yüksek lisans dersleri veren bir öğretim görevlisiydi.

Kendisi de Suffolk'da ders veren Ertan Ersoy karın bölgesinden iki sığ yara almıştı. Daha sonra hastanede tedavisi gerçekleşti.

Savcı, sanığın hastaneye kaldırıldığını ve 'midesinde açtığını iddia ettiği iki sığ yara' nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Ersoy'un, eşiyle yaptığı konuşmaları gizlice kaydetmek için evlerine bir cihaz sakladığı ve ondan, tanışmadan önceki ilişkisi nedeniyle önünde diz çöküp af dilemesini istediği iddia edilmişti.

Dr Castelvedere'nin ölümünden bir gün önce bir arkadaşına şunları söylediği söyleniyor: 'Maalesef Ertan karanlık bir ruh haline girdi ve güvenliğimden korkuyorum.'

Savcılığın iddiasına göre öldürülen kadının bu ifadelerinden birkaç saat sonra Ertan Ersoy bir arkadaşına bu işi kökten çözmek için zaman zaman karısı Antonella'yı öldürmeyi düşündüğünü söyledi. Savc, bu ifadelerin üzerinden 24 saat geçmeden 'Antonella, 24 saat içinde kocası ve beş yaşındaki kızlarıyla paylaştığı aile evinin mutfak zemininde ölü olarak yatıyordu.' diye konuştu.

Savcılık, polisin çiftin Colchester, Essex'teki evinde bulduğu dinleme cihazının, Ersoy'u yanlışlıkla karısının kendisini aldattığına inandıran bir kayıt içerdiğini iddia etti.

Bay Paxton, bunun, sanığın "karısına karşı öfkesini ve öfkesini körükleyen" "kıskanç, sahiplenici ve kontrolcü" davranışının bir örneği olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER KRİZLER YAŞADI

2021'deki yorumlarda Ersoy'un kendisine nerede olduğu, merdivenlerden sarhoş bir şekilde nasıl düştüğü ve onu sadakatsizlikle suçladığı konusunda sorular sorduğuna değinildi.

İddia makamı, Ersoy'un, yüksek uçan karısının evli bir adamla tanışmadan önce yaşadığı ilişkiye takıntılı olduğunu, ancak Ersoy'un ölümünden önceki aylarda çevrimiçi tanışma sitelerine girdiğini söylüyor.

Bay Paxton, 'Sanık kendisinden af ​​dilemesini, önünde diz çöküp bunu söylemesini istedi' dedi.

Ölümünden iki hafta önce telefonuna kaydedilen bir kayıtta, onu işe kadar takip ettiği ve onu 'ihanet'le suçladığı da ortaya çıktı.

Ersoy'un telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntülerde, Ersoy'un 'gözetlemek' amacıyla çalışma programını fotoğrafladığı ve özel dedektif bulmak için araştırma yaptığı öne sürüldü.