Alithia ve diğer gazeteler, “Koloni” (Yolüstü) köyü yakınlarında bir arazide insan kafatası bulunması sonrasında çalışmaların genişletilmesinin akabinde insan kemiklerinin de tespit edildiği yazdılar.

Baf Polis yetkilisi Mihalis Nikolau konuya ilişkin açıklamasında, yapılan çalışmaları sonrasında tespit edilen insan kemiklerinin 1974 kayıplarına ait olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Nikolau, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden (KŞK) gelen bir uzmanın yaptığı incelemede, söz konusu kalıntıların bir kayıp kalıntısı olmadığını kesinleştirdiğini belirtirken kalıntıların kime ait olabileceği konusundaki soruşturmanın ise devam ettiğini vurguladı.