Batı Sussex'te yıllık ücretleri yaklaşık 32 bin sterlin olan yatılı hazırlık okul Cottesmore, 'tamamen insan olan' okul müdürü Tom Rogerson'a yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka botunu atadı.

Abigail Bailey ismi alan botun okul personelinin nasıl destekleneceği, okul politikalarının nasıl yazılacağı ve hatta dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan öğrencilere nasıl yardım edileceği gibi bir dizi konuda tavsiyelerde bulunmaya hazır olduğu duyuruldu.

'Asıl okul müdürü' Tom Rogerson, "Bazen orada size yardım edecek birinin ya da bir şeyin olması çok sakinleştirici bir etki yaratıyor" diyerek şunları aktardı:

"'İnanılmaz derecede iyi eğitimli birinin' karar vermenize yardımcı olmak için orada olduğunu düşünmek güzel. Bu, insanlardan tavsiye almadığınız anlamına gelmiyor. Tabii ki uzmanları ararsınız. Kimseyi aramak zorunda olmadığınızı, birilerini rahatsız etmek zorunda olmadığınızı, bir cevap için beklemek zorunda olmadığınızı bilmek çok sakinleştirici ve güven verici."

Okuldan yapılan açıklamada Abigail'in, sorulduğunda soruları yanıtlayabilen veya çeşitli istemlere göre yazı üretebilen popüler yapay zeka uygulamalarına benzer olarak çalıştığının altı çizildi.

Rogerson, yapay zeka botunun 'makine öğrenimi konusunda zengin bir bilgi birikimine sahip' olacak şekilde özel olarak tasarlandığını ve ayrıca 'büyük miktarda veriyi' hızlı bir şekilde analiz edebildiğini de sözlerine ekledi.