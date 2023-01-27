Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, yapay zeka sonunda insanlardan daha zeki hale geldiğinde, muhtemelen insanlığın soyu tükenen bir kuş türü olan dodoya yaptığı kadar büyük bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Bilim insanları, İngiliz Bilim ve Teknoloji Seçim Komitesi'ne, insanüstü yapay zeka olarak bilinen bu aşamaya ulaşmanın yüzyılın sonuna kadar başarılabileceğini belirtti.

"GERÇEK BİR SİLAHLANMA YARIŞI VAR"

Makine öğrenimi profesörü Michael Osborne, ulus devletler ve teknoloji firmaları arasında "gerçek bir silahlanma yarışı" olduğu uyarısında bulunarak, teknoloji firmalarının "tüm insan ırkını ortadan kaldırma" ile sonuçlanabilecek kontrolden çıkmış sistemler oluşturmasını durdurmak için küresel bir düzenleme çağrısında bulundu.

Diğer taraftan, Oxford Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka teknolojisinin ortaya koyduğu risklere ve bunun etik ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir hükümet soruşturmasının parçası olarak dinlendi.

Doktora öğrencisi Michael Cohen, yapay zekanın ne kadar ilerleyebileceğinin sınırı olmadığına dair sert bir uyarıda bulunarak, “Kötü senaryonun gerçekçi olduğunu düşünüyorum çünkü yapay zeka, insanları özel yapan şeylerin yerini almaya çalışıyor.

Yapay zeka bunu yapabilirse, diğer türler için oluşturduğumuz kadar bizim için de risk oluşturacaktır, Dodo buna bir örnektir.” diye konuştu.

İNSANLIK DODO’YU NASIL YOK ETTİ?

Mauritius adasına özgü uçamayan bir kuş olan dodo, insanlar tarafından avlanma ve yerli olmayan hayvanların adaya getirilmesi de dahil olmak üzere onlarca faktör tarafından yok olmaya sürüklendi.

Dodo, insanların gelişinden önce hiçbir doğal avcıya sahip değildi ve bu nedenle onlardan korkmuyordu. Bu nedenle bu kuşlar, kolayca avlandılar ve yumurtaları alındı, bu da türlerin yok olmasına yol açtı.

Bir dodonun en son kaydedilen görüşü 1681'deydi ve türün 17. yüzyılın sonlarında neslinin tükendiği ilan edildi.