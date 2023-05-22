Bir milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da başta ABD, Kanada ve İngiltere olmak üzere dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Gece saatlerinde Instagram'da akış yenilenemedi hatası ile karşılaşan binlerce kullanıcı, "Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da akış yenilenemedi hatası nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Artan şikayet bildirimlerinin ardından Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu Meta'dan bir açıklama geldi. Şirketin sözcüsü, Intagram'da yaşanan sorundan dolayı özür dileyerek, "En kısa sürede normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ancak açıklamada, Instagram'a erişim sorunundan hangi ülkelerin ve kaç kullanıcının etkilendiği belirtilmedi.

Bunun gibi aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, etkilenen kişi sayısı 180 binden fazla. Erişim sorunları yaşayan ülkeler ise ABD, Kanada ve İngiltere.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

Instagram uygulamasında "akış yenilenemedi" uyarısı kullanıcıların karşısına çıkan bir "hata" mesajıdır.

Akış yenilememesinin iki sebebi olur. Birincisi internet bağlantısı olmadığında, ikincisi ise Instagram'dan kaynaklanan teknik bir sorun olduğunda bu hata mesajıyla karşılaşılır.