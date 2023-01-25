Meta'nın bünyesinde yer alan Instagram’a birçok yeni özellik geldi.

ShiftDelete'in haberine göre yeniliklerin tümü, Meta’nın paylaştığı bir blog yazısında açıklandı ve bazılarına da Instagram’ın resmi Twitter hesabında yer verildi.

Instagram, ilk olarak ikisi arasında geçiş izni veren çift profil fotoğrafı özelliğini sundu. Bu yeniliğe göre sosyal medya platformu üzerinde normal profil fotoğrafına ek avatar da ayarlanabilecek. Meta, geçen yıl kendine özgü avatarını sunmuştu. Şimdi ise kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için yeni özelliklere entegre ediyor.

SESSİZ MOD ÖZELLİĞİ DE GELDİ

Instagram için gelen bir diğer özellik de Sessiz Mod oldu. Instagram kullanıcısının Sessize Mod özelliğini aktif ettiği durumlarda bildirimler otomatik olarak kapanacak. Bu sayede kişiler, ders çalıştığı ya da dinlenmek istediği gibi durumlarda rahatsız olmayacak. Yenilik, bir süredir geliştirme aşamasında bulunuyordu.

Instagram, ek olarak genç yaştaki kullanıcılarının gece geç saatlerde platformda vakit geçirdiği durumlarda Sessiz Modu etkinleştirmelerini de isteyecek. Benzer bir özelik, TikTok tarafından da uyku saatlerinin düzenlenmesi için test edilmeye başlanmıştı.

Platforma eklenen bir diğer özellik ise, kullanıcıların platform içerisinden içerikleri yönetmesine izin verecek. Bu özelliğe göre Keşfet bölümündeki birçok gönderi aynı anda gizlenecek. Hatta gönderiler dışında ek olarak kelimeler, etiketler (hashtags) ve emojiler de tercihe dayalı olarak gizlenebilecek.