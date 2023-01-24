Instagram üzerinden alışveriş yapan yaklaşık 50 bin kişi dolandırıcıların tuzağına düştü. Pandemi ile beraber artan internet alışverişlerinde dolandırıcıların kullandığı yönteme dikkat! Şık görsel taktiğini kullanıp dolandırılan Selin Sönmez yaşadıklarını anlattı.

Satın aldığı ayakkabı yerine başka bir bez ayakkabı kendine ulaşan ve Kanal D Haber’e konuşan Sönmez, “Defalarca yazmama rağmen karşımda muhatap bulamadım dedi.



DOLANDIRILMAMAK İÇİN BU ADIMLARA DİKKAT

Sosyal medya sayfalarından alışveriş yapanların dolandırıcıların ağına düşmemek için dikkat etmeleri gerekenleri avukat Devrim Nur Kayabalı isim tek tek sıraladı.

Avukat Devrim Nur Kayabalı, ‘Gönderici firmayla alakalı şüphelerimiz mevcutsa, kargo teslim eden arkadaşa ‘Ben kargomu görmek istiyorum’ demeniz gerekiyor. Burada da problem çıkıyorsa kargoyu teslim almayın. Bu bir yasal haktır.’ açıklamasında bulundu.