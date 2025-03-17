İnternette insan parmağı satmaya çalışan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Avustralya'nın Lilydale kentinde yaşayan 48 yaşındaki Joanna Kathlyn Kinman, Şubat 2024'te sahibi öldükten sonra barınağa teslim edilen iki köpeğin midesinden çıkan insan parmaklarını internetten satışa çıkardığını itiraf etti. Savcı Melissa Sambrooks, Kinman'ın köpeklerin kalıntıları kustuğu sırada olay yerinde olmadığını ancak çöp kutusunu karıştırarak iki insan parmağını bulduğunu ve bunları formaldehit dolu bir kavanoza koyarak evine götürdüğünü aktardı. Savcı Sambrooks'a göre, Kinman, kızıyla yaptığı bir telefon görüşmesinde parmakları internetten satmayı planladığını ve yaptığı araştırmalara göre 400 dolara kadar alıcı bulabileceğini söyledi.

İhbar üzerine polis ekipleri kadının evine baskın düzenlerken Kinman, suçunu tamamen kabul ederek polislere parmak dolu kavanozu gösterdi. Evde yapılan aramada bir timsah pençesi, bir kuş kafatası, bir gine domuzu ayağı ve çocuklarının süt dişleri gibi başka tuhaf nesneler de bulunduğu açıklandı. Ayrıca Kinman’ın, kemik ve fosil koleksiyoncularının üye olduğu 'Bone Buddies Australia' adlı grubun aktif bir üyesi olduğu ve daha önce ölü doğmuş bir kedi ve köpeğin kalıntılarını sattığı da ortaya çıktı.

Mahkemede kadının avukatı Rainer Martini, Kinman’ın işini kaybettiğini ve toplum tarafından dışlandığını belirterek, müvekkilinin pişman olduğunu belirtti. Hakim Andrew Sim ise Kinman’ın psikoloji ve hayvan bilimi eğitimi almış olmasına rağmen yaptığı eylemin suç olduğunu bilmemesini "şaşırtıcı ve inanılmaz" olarak değerlendirdi. Mahkeme, Kinman’ın toplum hizmeti cezasına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için duruşmayı ertelerken suçun üst sınırının iki yıl hapis olduğu ülkede savcı ve savunma avukatı, kadının toplum hizmeti cezası almasının uygun olacağını duyurdu.

Kinman, mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınırken ifadesinde ayak parmaklarına meraklı olduğunu söylediği ve onları aldığını itiraf etti. İfadesinde Kinman "Tuhaf şeyler toplayan birini tanıyorum... 'Harika, bu bir ayak parmağı' diye düşündüm. Suç olduğunu bilmiyordum" dediği aktarıldı.