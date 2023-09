iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu.

iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL

iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL

iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL

iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL

iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL